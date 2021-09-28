Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo Начислено вознаграждение
AMD ожидает постепенного улучшения поставок только со второй половины 2022 года
Президент и генеральный директор AMD Лиза Су рассказала об этом на конференции Code 2021.
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Всех нас интересует вопрос, когда на полках магазинов наконец-то появятся видеокарты в достаточном количестве и по адекватной цене, близкой к рекомендованной. О предположительных сроках начала положительных сдвигов в отрасли рассказала президент и генеральный директор AMD Лиза Су на конференции Code 2021, проходящей в Калифорнии с 27 по 29 сентября.

Onur Binay, Unsplash

реклама

 

Как передает ресурс The Verge, поставки останутся ограниченными до конца этого года, а также, вероятно, в первой половине следующего. В сторону улучшения ситуация может сдвинуться только во второй половине 2022 года, когда в эксплуатацию начнут вводить новые производственные мощности. Ситуация будет меняться постепенно, не уточняется, какой промежуток времени потребуется, чтобы достигнуть баланса между спросом и объемами производства.

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Конечно, вопросы ведущих коснулись и майнинга. В данном случае Лиза Су дала понять, что майнеры — это лишь небольшая часть бизнеса компании и очень нестабильная отрасль, которая не должна быть приоритетной при формировании плана развития компании. Любители игр для AMD важнее всего.

#amd #видеокарты #amd radeon
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
Перекупщики продают на Авито RTX 3070 Ti с минимальной наценкой, но желающих купить немного
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
35
Завод Tesla в Шанхае выпустит 300 000 электромобилей с января по сентябрь 2021 года
1
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
+
Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
60
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
40
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
10
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
9
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
42
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
2
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
25
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
8
Крошечная онлайновая игра Book of Travels готовится к выходу в раннем доступе Steam
1
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
13
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
4
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
26
В Калифорнийском университете нашли способ сделать аккумуляторы в электромобилях мощнее в разы
14
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
+
Colorful сообщила о скором выходе памяти DDR5 и напомнила о её несовместимости с DDR4
7
Тесты показали значительный рост автономности iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями
2

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
101
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
55
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
56
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
6
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
30
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
12
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
9
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
6
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
13:19
Помечтай ещё, ахахахахахаххаха
Дефицит видеокарт будет поддерживать цены на высоком уровне до середины 2022 года
Jurten Krieg
13:17
Долгожданный шедевр, ура!
Амбициозная New World от Amazon вышла в Steam — «онлайн» проекта растёт ежеминутно
Jurten Krieg
13:17
Он не нужен в принципе в играх.
Амбициозная New World от Amazon вышла в Steam — «онлайн» проекта растёт ежеминутно
Jurten Krieg
13:17
Сколько хэшрейт?
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
MriS
13:14
Да хорош те, много кэша, Compute Fabric, Memory Fabric и i/O Fabric за решали.
В свежем тесте стоковый Core i9-12900K ощутимо обогнал Ryzen 9 5950X в однопотоке CPU-Z
wwr222
13:14
Идея прикольная... Если у вас такие "доверительные" отношения с БиКвайтом,то хоть бы на обзоры железок выпросили.Пусть подкинут,что имеют в наличии.
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
Midosa
13:13
Это миф. Российское оружие берут исключительно в кредит, который потом щедренький путен списывает. За деньги оно никому не нужно.
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
SLAVYAN1
13:13
Плохо что русского языка нет
Амбициозная New World от Amazon вышла в Steam — «онлайн» проекта растёт ежеминутно
Александр Морев
13:11
Прочитал статью и ваши комментарии к ней, и мне стало интерестно, большинство винит Серба, Патент кислого, арту, вбр и ещё много чего. Но почему то, я ниразу не видел игрока, который после слива чест...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Мавлет Компотов
13:10
Видимо пока есть хоть какой то ризон майнит, люди будут покупать
Дефицит видеокарт будет поддерживать цены на высоком уровне до середины 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем