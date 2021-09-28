Всех нас интересует вопрос, когда на полках магазинов наконец-то появятся видеокарты в достаточном количестве и по адекватной цене, близкой к рекомендованной. О предположительных сроках начала положительных сдвигов в отрасли рассказала президент и генеральный директор AMD Лиза Су на конференции Code 2021, проходящей в Калифорнии с 27 по 29 сентября.
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Как передает ресурс The Verge, поставки останутся ограниченными до конца этого года, а также, вероятно, в первой половине следующего. В сторону улучшения ситуация может сдвинуться только во второй половине 2022 года, когда в эксплуатацию начнут вводить новые производственные мощности. Ситуация будет меняться постепенно, не уточняется, какой промежуток времени потребуется, чтобы достигнуть баланса между спросом и объемами производства.
Конечно, вопросы ведущих коснулись и майнинга. В данном случае Лиза Су дала понять, что майнеры — это лишь небольшая часть бизнеса компании и очень нестабильная отрасль, которая не должна быть приоритетной при формировании плана развития компании. Любители игр для AMD важнее всего.