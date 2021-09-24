Две компании уже выпускали видеокарты Intel.

Как стало известно из интервью Раджа Кодури японскому изданию ASCII, корпорация Intel сотрудничает с партнерами для выпуска игровой линейки видеокарт Arc. Это позволяет надеяться, что на рынке появятся не только стандартные варианты видеокарт, но и существенно переработанные, с измененными печатными платами, компонентной базой и системами охлаждения.

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Руководитель отдела компьютерной графики Intel не уточнил, с какими компаниями ведется сотрудничество. Известно, что такие компании как ASUS и MSI уже выпускали видеокарты Intel DG1. Со ссылкой на информацию китайского новостного портала MyDrivers ресурс VideoCardz сообщает, что к списку известных партнеров также приписывают и GIGABYTE. Эта информация не является официальной, однако было бы странным не увидеть видеокарт Intel Arc от этих производителей. ASUS, MSI и GIGABYTE входят в число компаний, выпускающих материнские платы Intel, сотрудничество уже налажено и наверняка эти производители заинтересованы в запуске своих линеек графических ускорителей Intel Arc.