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Партнеры Intel представят свои версии видеокарт Alchemist

И другие интересные детали из недавнего интервью Раджа Кодури японскому изданию ASCII.
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Руководитель отдела компьютерной графики корпорации Intel Раджа Кодури недавно дал интервью японскому изданию ASCII. Материал уже разобрали известные технические ресурсы Wccftech и VideoCardz, выделив из него самое главное. Например, Кодури попросили объяснить причину выбора TSMC N6 вместо собственной производственной технологии под коммерческим названием «7» (ранее 10-нм SuperFin). Специалист подтвердил, что производственные мощности Intel не готовы к массовому производству дискретных графических процессоров. Что касается будущих поколений графики, то здесь компания пока окончательного решения не приняла.

Снова была затронута тема совместимости технологии суперсэмплинга XeSS с графическими решениями Intel предыдущего поколения. Многие в курсе, что совместимость будет реализована через инструкции DP4a с меньшей эффективностью, чем у XMX в новых решениях. Кодури снова подтвердил это и упомянул в числе поддерживаемых решений Iris Xe DG1 и встроенную графику в процессорах Tiger Lake.

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Далее последовали более интересные вопросы. Первых из них про возможность объединения с помощью технологии Xe-Link нескольких игровых решений Xe-HPG, подобно NVIDIA SLI, NVLink и AMD Crossfire — такой реализации не будет.

Некоторые неподтвержденные характеристики Intel Alchemist в сравнении с предполагаемыми конкурентами      

Следующим можно выделить вопрос про видеокарты от сторонних производителей — они появятся. Как отмечает VideoCardz, в слухах утверждается, что работа партнеров над дизайном собственных решений уже ведется. На вопрос о возможности появления видеокарт Intel Arc в исполнении для рабочих станций Кодури не предоставил ясного ответа, сказав лишь, что Alchemist может использоваться в высокопроизводительных приложениях, таких как 3ds Max. Вполне вероятно, что на рынке появится Pro версия ускорителей.

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https://overclockers.ru/hardnews/show/113454/diskretnoj-grafike-poprostu-ne-hvatilo-mesta-na-konvejere-intel кто-то из авторов е*ёт нам мозги
Партнеры Intel представят свои версии видеокарт Alchemist
Redneck_prm
13:21
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