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Разработчики эмулятора RPCS3 для PlayStation 3 показали работу технологии AMD FSR

AMD FidelityFX Super Resolution и Robust Contrast-Adaptive Sharpening существенно улучшают изображение.
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Разработчики эмулятора игровой консоли PlayStation 3 в прошлом месяце сообщили о внедрении поддержки технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Недавно было опубликовано видео, демонстрирующее, насколько комбинация FSR и RCAS (технология контрастно-адаптивной резкости) позволяет улучшить качество изображения. В материале сравнивались различные игры, среди них Red Dead Redemption, Tales of Xillia 2, Eternal Sonata, inFamous, Demons Souls, NieR, Uncharted: Drake’s Fortune и другие.

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Разница сразу бросается в глаза, FSR и RCAS делают изображение четким, края объектов сглаживаются. При этом для некоторых игр демонстрируется счетчик кадровой частоты, что позволяет убедиться в отсутствии серьезного влияния на производительность. Внедрение связки FSR и CAS это отличная возможность как для улучшения качества изображения, так и для повышения производительности, если это потребуется. При этом разработчикам не нужно вносить серьезных изменений в код эмулятора.

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