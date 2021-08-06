В эмуляторе RPCS3 для PlayStation 3 реализована поддержка AMD FidelityFX Super Resolution
В список достоинств технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution входят открытость и простота интеграции, что позволяет охватить большее количество проектов. Как оказалось, интегрировать FSR можно не только в игры, но и в эмуляторы игровых приставок, например, FSR появился в RPCS3 — эмуляторе игровой консоли PlayStation 3. Это первый эмулятор, получивший поддержку технологии.
реклама
Реализация пока еще страдает от некоторых ограничений и недоработок, но команда разработчиков утверждает, что FSR в RPCS3 работает достаточно хорошо практически для всех игр. FSR доступна только для графического API Vulkan и пока разработчики не видят необходимости в работе над совместимостью с OpenGL.
Среди проблем мерцание и артефакты при масштабировании с низкого разрешения. Судя по всему, FSR в RPCS3 пока использует только алгоритмы, оптимизированные под целочисленные вычиления FP32, что не раскрывает потенциал видеокарт последних поколений с высокой производительностью в вычислениях половинной точности FP16. Также FSR не работает с 3D стереоскопическим режимом, уточняется в обсуждении на GitHub.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила