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В список достоинств технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution входят открытость и простота интеграции, что позволяет охватить большее количество проектов. Как оказалось, интегрировать FSR можно не только в игры, но и в эмуляторы игровых приставок, например, FSR появился в RPCS3 — эмуляторе игровой консоли PlayStation 3. Это первый эмулятор, получивший поддержку технологии.

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Реализация пока еще страдает от некоторых ограничений и недоработок, но команда разработчиков утверждает, что FSR в RPCS3 работает достаточно хорошо практически для всех игр. FSR доступна только для графического API Vulkan и пока разработчики не видят необходимости в работе над совместимостью с OpenGL.

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Среди проблем мерцание и артефакты при масштабировании с низкого разрешения. Судя по всему, FSR в RPCS3 пока использует только алгоритмы, оптимизированные под целочисленные вычиления FP32, что не раскрывает потенциал видеокарт последних поколений с высокой производительностью в вычислениях половинной точности FP16. Также FSR не работает с 3D стереоскопическим режимом, уточняется в обсуждении на GitHub.