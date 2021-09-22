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Разница в скорости загрузки игр между медленным и быстрым SSD на PlayStation 5 оказалась невелика

Тестирование Digital Foundry показывает, что при ограниченном бюджете сейчас можно использовать не самый скоростной накопитель.
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С новой прошивкой к PlayStation 5 можно подключить SSD накопитель, Sony рекомендует быстрые модели со скоростью последовательного чтения не менее 5500 МБ/с, но действительно ли доступные сейчас игры нуждаются в такой производительности. Новый материал на YouTube канале Digital Foundry дает ответ на этот вопрос.

Tamara Bitter, Unsplash

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Ричард Ледбеттер сравнил игровой процесс, скорость загрузки и скорость копирования файлов на встроенном накопителе PlayStation 5 и подключаемых SSD. Рассматривались накопители Western Digital, модели SN850 на 1 ТБ и SN750 SE на 250 ГБ. Первый обладает поддержкой PCIe Gen4 и скоростью чтения до 7000 МБ/с, отвечая требованиям Sony. Второй поддерживает только PCIe Gen3 и его скорость по спецификациям не превышает 3200 МБ/с.

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Что странно, встроенный бенчмарк PlayStation 5 оценил скорость медленного накопителя более чем в 5000 МБ/с. Специалист считает, что это неточность, но может ли быть так, что эта скорость получена с учетом механизма сжатия Kraken? Ранее сотрудник Insomniac Games подтвердил, что внешние SSD используют Kraken и другие преимущества системы ввода-вывода консоли.

Данные Digital Foundry

 

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Если отбросить различные детали сравнения, то разница между накопителями незначительна, несколько замеров из достаточно большого объема представлены выше. Серьезного влияния на игровой процесс в случае с SN750 не было замечено, даже в Ratchet and Clank, которую позиционировали как игру, где важна скорость накопителя. Разница в скорости загрузки игр варьируется от сотых долей секунды до секунды, а вот с копированием на SN750 SE все куда хуже — накопитель в 10 и более раз медленнее.

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