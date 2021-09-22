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Недавно AMD выпустила драйвер Adrenalin 21.9.1 с поддержкой технологии Smart Access Memory (SAM) для видеокарт Radeon RX серии 5000. В сети уже появились результаты ускорителей на базе первого поколения архитектуры RDNA с новым драйвером, например, в тестировании ресурса Overclock3D включение SAM позволило существенно увеличить производительность Radeon RX 5700 XT в некоторых играх.

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Ресурс выбрал для тестирования игры Assassin's Creed Valhalla, Day's Gone, Forza Horizon 4, Gears 5, Microsoft Flight Simulator, Resident Evil Village, The Witcher 3 и Watch Dogs Legion. В основу тестовой системы легла системная плата на базе чипсета X570, процессор AMD Ryzen 9 3950X и 16 ГБ памяти DDR4-3600. Тестирование проводилось в разрешениях 4K, 1440p и 1080p.

Прирост средней кадровой частоты от включения SAM, по данным Overclock3D анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В разрешении 4K прироста практически нигде не наблюдалось, в 1440p и 1080p заметно улучшилась производительность в половине тестируемых игр. Самый большой прирост, более 20%, в Forza Horizon 4, Assassin's Creed Valhalla также показала неплохой отклик на включение SAM, от 9 до 11%, в Gears 5, Resident Evil Village прирост составил от 4 до 9%.