Робопес Spot проходит испытательный срок в Hyundai на позиции инспектора безопасности
В июне компания Hyundai стала обладателем контрольного пакета акций компании Boston Dynamics. Сделка стала частью плана трансформации автопроизводителя в поставщика решений для интеллектуальной мобильности. Некоторые издания тогда вспомнили о концепте роботизированной машины Hyundai Elevate, которая может и ездить, и ходить.
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Пока о таких сложных проектах ничего не известно, а первым публичным сотрудничеством компаний стала проверка роботизированной собаки Spot на роли инспектора для обеспечения безопасности на заводе Kia в Южной Корее. Если Spot пройдет испытательный срок успешно, то роботы появятся и на других предприятиях компании.
Лаборатория робототехники Hyundai оснастила робота модулем, в котором есть тепловизор, LiDAR, вычислительная система для ИИ-задач. Система позволяет Spot распознавать людей, контролировать температуру, оценивая опасность возгорания, определять положение дверей и отправлять сигналы тревоги. Персонал может удаленно контролировать робота через защищенный веб-интерфейс, просматривать отчеты и изображение с камер в реальном времени, брать на себя управление в случае необходимости.
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