Seagate готовит для консолей Xbox Series новую карту расширения объемом 512 ГБ
Недавно обсуждалась возможность подключения обычного NVMe SSD в качестве внешнего накопителя игровых консолей Xbox Series X|S. Энтузиасты используют адаптер CFexpress как переходник для разъема Seagate Expansion Card.
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Все эти эксперименты проводятся из-за ограниченного предложения и высокой стоимости карт расширения — с новыми консолями Xbox официально совместима только карта расширения Seagate, которая представлена в одном варианте объемом 1 ТБ и стоимостью 235 евро. Кажется, компания поняла сложность ситуации, в которую попали владельцы консолей, особенно младших версий, и собирается выпустить накопитель с меньшим объемом и ценой.
Французский ресурс XboxSquad сообщил, что в одном из региональных магазинов была замечена карта расширения Seagate на 512 ГБ. Предварительная цена такого варианта составляет 155 евро. По информации, полученной ресурсом от одного из читателей, без учета налогов стоимость карты расширения составляет около 126 евро. В магазине установлена дата начала продаж 14 ноября.
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