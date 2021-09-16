Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавно обсуждалась возможность подключения обычного NVMe SSD в качестве внешнего накопителя игровых консолей Xbox Series X|S. Энтузиасты используют адаптер CFexpress как переходник для разъема Seagate Expansion Card.

реклама

Все эти эксперименты проводятся из-за ограниченного предложения и высокой стоимости карт расширения — с новыми консолями Xbox официально совместима только карта расширения Seagate, которая представлена в одном варианте объемом 1 ТБ и стоимостью 235 евро. Кажется, компания поняла сложность ситуации, в которую попали владельцы консолей, особенно младших версий, и собирается выпустить накопитель с меньшим объемом и ценой.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Французский ресурс XboxSquad сообщил, что в одном из региональных магазинов была замечена карта расширения Seagate на 512 ГБ. Предварительная цена такого варианта составляет 155 евро. По информации, полученной ресурсом от одного из читателей, без учета налогов стоимость карты расширения составляет около 126 евро. В магазине установлена дата начала продаж 14 ноября.