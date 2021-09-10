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Правительство Южной Кореи в конце августа представило проект поправок в закон, регламентирующий ведение бизнеса в сфере телекоммуникаций. В соответствии с поправками, такие платформы приложений как Google Play Store и Apple Store не смогут ограничивать разработчиков в выборе систем оплаты. Поправки еще не приняты, но ожидается, что это состоится в ближайшее время, поскольку партия президента страны активно поддерживает законопроект.

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Сегодня Epic через свой официальный Twitter аккаунт запросила у Apple доступ к инструментам разработчика AppStore для возвращения Fortnite на платформу в Южной Корее. При этом Epic отметила, что в соответствии с законом намерена принимать платежи одновременно через свою платформу и через платформу Apple.

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Но похоже, что у Epic ничего не выйдет — ресурс The Verge получил официальный ответ Apple, в котором компания сообщает: «Epic подтвердила нарушение условий договора, и на сегодняшний день нет законных оснований для восстановления доступа к их аккаунту разработчика». Как отмечает The Verge, новый закон не может заставить Apple восстановить учетную запись Epic, компании придется согласиться со всеми правилами AppStore, если она хочет вернуться на эту платформу.