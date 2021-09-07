Биткоин официально стал законным платежным средством в Сальвадоре
Сальвадор официально стал первой страной, утвердившей биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. Это состоялось через три месяца после того, как соответствующий закон был принят законодательным органом страны и вопреки неоднозначным настроениям в обществе и предостережениям мировых финансовых институтов.
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Президент Сальвадора Найиб Букеле в своем Twitter призвал сломать парадигмы прошлого и дал понять, что многое еще предстоит сделать: «Как и любая инновация, внедрение Bitcoin в Сальвадоре требует адаптации. Каждый путь в будущее подобен этому, не все будет достигнуто за день или месяц».
В понедельник правительство Сальвадора приняло решение приобрести 200 биткоинов, теперь в криптовалютной казне государства находится 400 биткоинов. В дальнейшем эта сумма будет увеличиваться. Все жители Сальвадора должны получить по 30 долларов США в биткоинах для стимулирования населения к использованию криптовалюты. Ранее президент страны также приглашал в Сальвадор майнеров, привлекая их дешевой энергией из возобновляемых геотермальных источников.
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