Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Покупка новой видеокарты в текущих реалиях требует больших денежных трат, а иногда и некоторых усилий при поиске подходящей модели. Спрос со стороны майнеров высок и чтобы геймерам хоть что-то досталось, NVIDIA выпустила обновленную линейку GeForce RTX 30 LHR. Это несколько изменило вектор интересов майнеров, теперь они заинтересованы в Radeon серии 6000, но эффективность этих видеокарт ниже.

Средне бюджетные Radeon 6000 серии в майнинге не лучше старших представителей серии 5000, даже хуже. Например, хешрейт и доходность RX 6700 XT ниже, чем у RX 5700 XT. Для владельцев последней это открывает возможность совершить выгодный обмен, если они заинтересованы в играх, а не майнинге. Так участник портала Reddit под псевдонимом dmgr14 поделился своим опытом и дал остальным отличный лайфхак.

Источник: Reddit анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Пользователю удалось без доплаты обменять свою RX 5700 XT на RX 6700 XT у майнера, для которого видеокарта прошлого поколения была более выгодна. В комментариях другие пользователи отметили, что таким же образом обменяли свои RX 5700/XT и даже 5600 XT на новые аналоги, многие майнеры охотно идут на такую сделку. С таким же успехом можно продать видеокарту и купить новую в магазине, на это часть пользователей отмечает, что у майнеров ассортимент видеокарт может быть богаче чем в магазине.