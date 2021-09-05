Лайфхак по апгрейду Radeon RX 5000 на новую серию — обменяй видеокарту бесплатно у майнера
Покупка новой видеокарты в текущих реалиях требует больших денежных трат, а иногда и некоторых усилий при поиске подходящей модели. Спрос со стороны майнеров высок и чтобы геймерам хоть что-то досталось, NVIDIA выпустила обновленную линейку GeForce RTX 30 LHR. Это несколько изменило вектор интересов майнеров, теперь они заинтересованы в Radeon серии 6000, но эффективность этих видеокарт ниже.
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Средне бюджетные Radeon 6000 серии в майнинге не лучше старших представителей серии 5000, даже хуже. Например, хешрейт и доходность RX 6700 XT ниже, чем у RX 5700 XT. Для владельцев последней это открывает возможность совершить выгодный обмен, если они заинтересованы в играх, а не майнинге. Так участник портала Reddit под псевдонимом dmgr14 поделился своим опытом и дал остальным отличный лайфхак.
Пользователю удалось без доплаты обменять свою RX 5700 XT на RX 6700 XT у майнера, для которого видеокарта прошлого поколения была более выгодна. В комментариях другие пользователи отметили, что таким же образом обменяли свои RX 5700/XT и даже 5600 XT на новые аналоги, многие майнеры охотно идут на такую сделку. С таким же успехом можно продать видеокарту и купить новую в магазине, на это часть пользователей отмечает, что у майнеров ассортимент видеокарт может быть богаче чем в магазине.
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