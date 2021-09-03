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Античит Valorant не дает запустить игру на Windows 11 без TPM 2.0

Установить Windows 11 на неподдерживаемое оборудование можно, но похоже, что проблем будет много.
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Windows 11 требует наличия аппаратного или программного криптографического модуля TMP 2.0. Пока существует возможность установить операционную систему на неподдерживаемое оборудование, но стабильная работа не гарантирована и Microsoft не позволит автоматически получать обновления, а как выяснилось накануне, отсутствие TPM 2.0 может вызывать проблемы с античитами в популярных онлайн играх.

Один из пользователей портала Reddit под псевдонимом rohan2032 сообщил о проблеме с игрой Valorant от Riot Games. Его компьютер оснащен процессором Intel семейства Kaby Lake — Core i5-7500. Данный процессор все еще неплохо чувствует себя в играх, особенно таких нетребовательных как Valorant, но Windows 11 официально эту модель не поддерживает.

Источник: Reddit u/rohan2032
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Valorant находится под защитой продвинутого античита Vanguard, который внедряется в ядро операционной системы и, видимо, в Windows 11 такой симбиоз приводит к обязательному требованию TPM 2.0 — без него игра не запускается. Неизвестно, осознанное ли это ограничение со стороны разработчиков или нет.

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Античит Valorant не дает запустить игру на Windows 11 без TPM 2.0
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