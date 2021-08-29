Windows 11 не позволит устанавливать обновления владельцам старых процессоров
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Недавно Microsoft определилась с финальными системными требованиями Windows 11 и немного расширила список официально поддерживаемых процессоров, в который попали представители семейства Intel Kaby Lake, хоть и далеко не все. При этом компания пошла на некоторые уступки и сообщила, что Windows 11 можно установить на системы с отсутствующими в списке процессорами, но только вручную, скачав ISO образ и выполнив самостоятельную установку. При этом снова появляется множество нюансов.
Накануне выяснилась важная особенность такого метода установки. Как сообщает The Verge, компания отключит возможность получения обновлений через «Центр обновления Windows» на системах с официально неподдерживаемым оборудованием. Пользователи не смогут установить даже обновления безопасности.
Запрет обновлений создает неудобства, но наверняка у продвинутых пользователей не возникнет проблем с ручной установкой обновлений или регулярной переустановкой образа, даже чистой, при наличии подготовленных сценариев автоматической установки всего необходимого программного обеспечения.
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