Ryzen Threadripper W5995WX опередил предшественника в бенчмарках Puget Systems
реклама
Существование нового поколения высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper уже было подтверждено утекшей в сеть документацией и появлением первых тестовых результатов. Последние дополнились данными от компании Puget Systems, отражающими уровень производительности в программном обеспечении Metashape Pro для фотограмметрии.
В тестировании приняла участие 64-ядерная модель Ryzen Threadripper Pro W5995WX, использовалось четыре сценария: Park Map и School Model, School Map и Rock Model. В базе данных Puget Systems для этого тестирования подходящих результатов достаточно мало, но ресурсу Tom’s Hardware удалось найти для сравнения результаты Threadripper Pro 3995WX на базе Zen2.
По результатам видно, что новый Ryzen Threadripper Pro W5995WX на базе Zen3 оказывается на 23,6…28% производительнее предшественника. Также тестирование раскрыло кодовое имя тестовой платформы Sharkstooth-CGL, кодовое имя серии процессоров известно уже давно — Chagall. Считается, что AMD запланировала выпуск новых процессоров в ноябре.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила