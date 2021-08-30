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Существование нового поколения высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper уже было подтверждено утекшей в сеть документацией и появлением первых тестовых результатов. Последние дополнились данными от компании Puget Systems, отражающими уровень производительности в программном обеспечении Metashape Pro для фотограмметрии.

В тестировании приняла участие 64-ядерная модель Ryzen Threadripper Pro W5995WX, использовалось четыре сценария: Park Map и School Model, School Map и Rock Model. В базе данных Puget Systems для этого тестирования подходящих результатов достаточно мало, но ресурсу Tom’s Hardware удалось найти для сравнения результаты Threadripper Pro 3995WX на базе Zen2.

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По результатам видно, что новый Ryzen Threadripper Pro W5995WX на базе Zen3 оказывается на 23,6…28% производительнее предшественника. Также тестирование раскрыло кодовое имя тестовой платформы Sharkstooth-CGL, кодовое имя серии процессоров известно уже давно — Chagall. Считается, что AMD запланировала выпуск новых процессоров в ноябре.