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В июле небезызвестный Джефф Безос осуществил свою давнюю мечту и совершил полет в космос на корабле своей же аэрокосмической компании Blue Origin. Капсула с миллиардером и другими членами экипажа отсоединилась от ракеты на высоте около 80 км и преодолела высоту 100 км, которая считается границей космоса. Несмотря на просьбы остаться в космосе, Безос вместе с остальной командой вернулся на Землю.

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Полет в космос стоит сотни тысяч долларов и доступен немногим, поэтому можно попробовать утешить себя игрушечной копией корабля New Shepard, которая недавно появилась в продаже и даже может летать. Миниатюрная версия New Shepard от компании Estes Rockets выполнена в масштабе 1:66 и стоит в США около $70. Однако вариант за $120 выглядит гораздо интереснее, он включает в себя стартовую площадку и три твердотопливных двигателя, которые позволят запустить корабль на высоту более 120 метров. Обратно корабль вернется в целостности — для мягкой посадки предусмотрен парашют. Продажи корабля стартуют в ноябре.