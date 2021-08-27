Копию космического корабля New Shepard теперь можно купить за 120 долларов и она может летать
В июле небезызвестный Джефф Безос осуществил свою давнюю мечту и совершил полет в космос на корабле своей же аэрокосмической компании Blue Origin. Капсула с миллиардером и другими членами экипажа отсоединилась от ракеты на высоте около 80 км и преодолела высоту 100 км, которая считается границей космоса. Несмотря на просьбы остаться в космосе, Безос вместе с остальной командой вернулся на Землю.
реклама
Полет в космос стоит сотни тысяч долларов и доступен немногим, поэтому можно попробовать утешить себя игрушечной копией корабля New Shepard, которая недавно появилась в продаже и даже может летать. Миниатюрная версия New Shepard от компании Estes Rockets выполнена в масштабе 1:66 и стоит в США около $70. Однако вариант за $120 выглядит гораздо интереснее, он включает в себя стартовую площадку и три твердотопливных двигателя, которые позволят запустить корабль на высоту более 120 метров. Обратно корабль вернется в целостности — для мягкой посадки предусмотрен парашют. Продажи корабля стартуют в ноябре.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила