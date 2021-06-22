В интернете появилась петиция, предлагающая запретить Джеффу Безосу возвращаться на Землю
Джефф Безос, основатель Amazon, миллиардер и самый богатый человек в мире последние 10 лет, 20 июля отправится со своим братом в космос на корабле New Shepard от собственной компании. Вместе с ними будет человек, купивший билет на борт за 28 миллионов долларов, его имя по сей день остаётся загадкой.
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Казалось бы обычный полёт, но вот на сайте петиций Change.Org появилась петиция, предлагающая не пускать Джеффа Безоса обратно на Землю после его полёта в космос. В тексте говорится, что разум миллиардера захвачен идеями мирового господства, а его сотрудничество с масонскими и тамплиерскими организациями неоспоримый факт. В конце автор петиции добавил, что это, возможно, последний шанс человечества избавиться от этого человека, прежде чем он осуществит массовый захват, включив 5G микрочипы.
Такая ироничная петиция собрала уже 20 тысяч подписантов. Странно то, что она адресована компании самого Безоса Blue Origin, а не правительству США или NASA.
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