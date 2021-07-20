Джефф Безос совершил суборбитальный полет на ракете New Shepard собственной компании Blue Origin
Экипаж из четырех человек, включающий миллиардера Джеффа Безоса, его брата Марка Безоса, 82-летнюю легендарную американскую летчицу Уолли Фанк и 18-летнего студента Оливера Дэмена совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard. Оливеру Дэмену свое место уступил отец, владелец крупной инвестиционной компании, купивший билет на один из полетов, но получивший приоритет после того, как владелец единственного билета на первый полет за 28 миллионов долларов не смог согласовать свое участие.
реклама
Это был первый суборбитальный полет Blue Origin с людьми на борту. После запуска отсоединение капсулы с экипажем произошло на высоте около 80 км, максимальная скорость полета достигала 3590 км/ч. Как отмечает The Verge, эта миссия сделала Уолли Фанк самым старым человеком, побывавшим в космосе, а Оливера Дэмена — самым молодым. Джефф Безос стал вторым миллиардером, совершившим полет на собственной ракете в космос после основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Однако Безос пересек линию Кармана на высоте 100 км, а Брэнсон достиг высоты лишь 86 км, которая признается границей Космоса лишь немногими.
Возвращение капсулы прошло строго по плану, посадка осуществлялась с помощью парашютов. Ракета-носитель также уверенно вернулся и осуществил посадку на подготовленную для этого площадку.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила