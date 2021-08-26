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Ранее инсайдеры сообщали об очередном обновлении линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 моделями Super. Эти новости накануне дополнились слухом о появлении Super версии RTX 3090. Лидер игровой линейки не был обновлен до версии Ti, а также не получил ограничитель Lite Hash Rate, интересно, если новая версия появится, будет ли ее производительность в майнинге ограничена.

Вчерашние предположения дополнились некоторой новой информацией от @kopite7kimi. На данный момент инсайдеры предполагают, что новый ускоритель получит полнофункциональный графический процессор GA102 — 84 мультипроцессора и 10752 CUDA-ядер. Такая конфигурация используется в профессиональных ускорителях NVIDIA A6000. Кроме этого, возможно применение самой быстрой памяти Micron GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, что позволит преодолеть отметку в 1 ТБ/с по общей пропускной способности.

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Пока эти слухи вызывают подозрения, GeForce RTX 3090 и так прославилась высоким энергопотреблением и нагревом памяти, страшно представить, что можно ожидать от новой модели, которой приписывают уровень TDP около 450 Вт.