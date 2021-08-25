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Картик Вайдьянатан, главный инженер Intel, участвующий в разработке технологии масштабирования XeSS, накануне дал интервью ресурсу Wccftech, где уточнил детали работы технологии, подробнее рассказал о ее возможностях и будущем развитии.

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В ответе на вопрос о позиционировании XeSS относительно других технологий, специалист объяснил, что технология Intel использует суперсэмплинг на базе машинного обучения и учитывает векторы движения, в этом плане XeSS похож на DLSS от NVIDIA. Позже выяснилось одно из преимуществ XeSS — для тренировки технологии используется больше сэмплов на пиксель. AMD FSR была отнесена к более простым и менее точным методам пространственного апскейлинга.

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XeSS демонстрирует отличные результаты без предварительного обучения, но как и DLSS, требует интеграции в игровой движок. Для игр, поддерживающих сглаживание TAA, это не должно потребовать больших усилий.

Специалисты работают над сохранением качества при масштабировании из низких разрешений, что актуально для бюджетных видеокарт. Картик Вайдьянатан также подтвердил наличие планов внедрения масштабирования до 8K и более высоких разрешений, а также доступность пользовательских настроек различных режимов качества.

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На данный момент XeSS работает на оборудовании с поддержкой наборов инструкций Xe Matrix eXtensions (XMX) и DP4a. Последние менее эффективны, но поддерживаются большим количеством графических процессоров Intel, AMD и NVIDIA, совместимых с Shader Model 6.4 и выше. Специалист не отрицал возможности адаптации XMX для ускорения на другом оборудовании, но сейчас об этом говорить рано. Возможно, это произойдет после публикации исходного кода технологии.