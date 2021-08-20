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Выход платформы AMD AM5 и новых процессоров AMD Ryzen 7000 под кодовым названием Raphael должен состояться в 2022 году. От платформы ожидают поддержку оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5. Однако блок-схема системы на базе AM5, опубликованная ресурсом TechPowerUp, намекает, что поддержки нового поколения скоростного интерфейса PCIe ждать все-таки не стоит.

Представленная схема демонстрирует поддержку процессором 24 линий PCIe 4 с конфигурацией 16+4+4: 16 линий для подключения видеокарт, 4 линии для подключения твердотельного накопителя NVMe или другого устройства с интерфейсом PCIe, 4 линии для подключения устройств USB4 или дисплеев DisplayPort 2.0. Последнее подкрепляет информацию о внедрении инженерами AMD поддержки DP 2.0 в будущие графические решения. Еще 4 линии PCIe 4 поддерживает чипсет, модель которого не уточняется. В подсистеме памяти никаких сюрпризов нет, платформа будет поддерживать DDR5 в двухканальном режиме.