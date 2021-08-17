AMD готовит поддержку DisplayPort 2.0 для будущих видеокарт Radeon RDNA 3
Спецификации DisplayPort 2.0 были опубликованы VESA в 2019 году, а первые продукты должны были появиться к концу 2020, но теперь предполагается, что появление первых дисплеев с поддержкой нового интерфейса состоится только к концу этого года. Как сообщалось в январе, реализация задерживается из-за пандемии.
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Ресурс Phoronix сообщает о внедрении первых исправлений в драйвера AMDGPU для Linux, которые связаны с поддержкой DP 2.0 и одного из режимов работы интерфейса. На данный момент реализуется поддержка сверхскоростной передачи данных UHBR 10 с общей пропускной способностью 40 Гбит/с или 10 Гбит/с на каждую полосу (всего полос 4).
UHBR 10 не самый скоростной режим, DP 2.0 поддерживает UHBR 13.5 и UHBR 20. Максимальная скорость работы последнего достигает 80 Гбит/с, что позволит без сжатия реализовать поддержку разрешения 10K при частоте обновления 60 Гц и глубине цвета 24 бит.
По предположениям Phoronix и VideoCardz, поддержка DP 2.0 будет реализована в видеокартах RDNA 3 следующего поколения, появление которых ожидается в 2022 году, что было официально подтверждено компанией AMD.
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