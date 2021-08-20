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Intel только начинает официально рассказывать о подробностях приближающегося 12-го поколения процессоров Alder Lake, а инсайдеры уже предоставляют информацию о наработках компании, которые могут найти применение только через несколько лет. Известный достаточно точными предсказаниями автор YouTube канала Moore’s Law Is Dead в очередном материале рассказал о будущем серии процессоров Core.

Intel якобы работает над совершенно новой серией Core. Причина этого кроется в отставании архитектуры x86 от ARM по эффективности. Последнее известное техническое название этого проекта Royal Core Project и, как отмечается, над ним успел поработать известный специалист Джим Келлер, покинувший компанию в прошлом году.

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Первоначально проект должны были реализовать в процессорах 16-го поколения под кодовым названием Lunar Lake. Но теперь считается, что переработанные ядра найдут применение не ранее 17-го поколения процессоров, ждать которого придется до 2025 года.

Появилась информация и о целевых показателях увеличения производительности между поколениями. Так семейству Lunar Lake приписывают 30% увеличение IPC относительно Meteor Lake. Также к 2026 году компания может представить 4-поточную технологию Hyper Threading и поддержку оперативной памяти DDR5-7400.

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