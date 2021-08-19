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Несколько дней назад появилась информация о начале внедрения инженерами AMD поддержки интерфейса DisplayPort 2.0 в драйвера для будущих графических ускорителей. Предполагается, что поддержка стандарта будет реализована в видеокартах Radeon на базе архитектуры RDNA 3, но официальные сроки их появления остаются неизвестными, а различные слухи указывают на середину или конец 2022 года, при этом первые дисплеи с поддержкой DP 2.0 могут появиться к концу 2021 года. В начале следующего года на рынке появятся видеокарты Intel Arc и похоже, что одним из их преимуществ станет поддержка DP 2.0.

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Ресурс Phoronix сообщает, что Intel опубликовала первый набор обновлений для подготовки к полноценному внедрению поддержки DP 2.0 в драйвер ядра Linux i915. В обновлениях явно прослеживается связь с видеокартами семейства DG2, которое было официально анонсировано под новым кодовым именем Alchemist. В одном из патчей подчеркивается поддержка режимов сверхскоростной передачи данных UHBR с канальным кодированием 128b/132b.