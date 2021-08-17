Boston Dynamics продемонстрировала успехи роботов Atlas в паркуре
Boston Dynamics известна многим своими потрясающими роботами. В арсенале инженерной компании присутствует множество моделей для решения различных задач, есть многофункциональный робопес Spot, который в этом году был обновлен и получил «руку», а есть Atlas — уникальный робот-гуманоид, демонстрирующий превосходные навыки передвижения и акробатики.
реклама
Очередное видео от Boston Dynamics демонстрирует как пара роботов Atlas преодолевает сложный набор препятствий и делает подряд два синхронных сальто в завершении тестового отрезка. В сопроводительном видео работники компании объясняют, что продемонстрированные возможности это результат десятка лет работы, но все еще впереди. Atlas не идеален, он ошибается и показанный на видео отрезок лишь один из множества дублей. Компания постоянно ставит перед собой новые задачи в стремлении выжать из исследовательской платформы Atlas максимум и это является основой для дальнейшего развития Boston Dynamics.
Робот весом в 86 кг и высотой 1,5 метра представляет собой совокупность сложной гидравлической системы с 28 степенями свободы, продвинутой системы камер, трех компьютеров и огромного количества прочей электроники. Только сейчас Atlas начал корректировать действия на основе собственного восприятия окружающей среды, уточняется в блоге Boston Dynamics, ранее приходилось вручную программировать и корректировать все действия, теперь робот способен адаптироваться сам ко многим условиям, что видно на поведении при исполнении некоторых трюков — робот старается балансировать и корректирует свое положение.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила