Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Boston Dynamics известна многим своими потрясающими роботами. В арсенале инженерной компании присутствует множество моделей для решения различных задач, есть многофункциональный робопес Spot, который в этом году был обновлен и получил «руку», а есть Atlas — уникальный робот-гуманоид, демонстрирующий превосходные навыки передвижения и акробатики.

реклама





Очередное видео от Boston Dynamics демонстрирует как пара роботов Atlas преодолевает сложный набор препятствий и делает подряд два синхронных сальто в завершении тестового отрезка. В сопроводительном видео работники компании объясняют, что продемонстрированные возможности это результат десятка лет работы, но все еще впереди. Atlas не идеален, он ошибается и показанный на видео отрезок лишь один из множества дублей. Компания постоянно ставит перед собой новые задачи в стремлении выжать из исследовательской платформы Atlas максимум и это является основой для дальнейшего развития Boston Dynamics.

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU





Робот весом в 86 кг и высотой 1,5 метра представляет собой совокупность сложной гидравлической системы с 28 степенями свободы, продвинутой системы камер, трех компьютеров и огромного количества прочей электроники. Только сейчас Atlas начал корректировать действия на основе собственного восприятия окружающей среды, уточняется в блоге Boston Dynamics, ранее приходилось вручную программировать и корректировать все действия, теперь робот способен адаптироваться сам ко многим условиям, что видно на поведении при исполнении некоторых трюков — робот старается балансировать и корректирует свое положение.