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Неутешительные новости для любителей игр поступают от создателей NBMiner. Как передает ресурс VideoCardz со ссылкой на лист изменений в последней версии программного обеспечения для майнинга, разработчики смогли частично обойти ограничитель хешрейта в Lite Hash Rate (LHR) версиях видеокарт NVIDIA GeForce.

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На данный момент все видеокарты NVIDIA, за исключением GeForce RTX 3090, имеют ограниченную до 50% производительность в майнинге, но в NBMiner 39.0 производительность можно повысить до 68…70% от изначальной. Пока это работает только для алгоритма Ethash, но очевидно, что разработчики останавливаться не собираются и продолжат искать лазейки. Разблокировка настраивается, чем выше производительность, тем выше и шанс того, что видеокарта уйдет в защиту, 68% от максимальной производительности — наиболее стабильный режим.

Источник: NBMiner 39.0 GitHub анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU MSI RTX 3060 Ti по старой цене до последнего роста Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

На первый взгляд, увеличение производительности не так велико, но и этого достаточно, чтобы заинтересовать некоторых майнеров. Стоимость Ethereum сейчас снова поднялась и 70% от максимальной производительности выглядят достаточно привлекательно, а позже и новое обновление может появиться, остается надеяться, что этого все-таки не произойдет.