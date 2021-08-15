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Система с будущим флагманом настольной линейки процессоров Alder Lake-S была протестирована в графическом бенчмарке BaseMark. Core i9-12900K работал в составе платформы Acer Z69H6-AM, название которой явно намекает на чипсет Z690. Это может быть материнская плата собственной разработки Acer для производительных игровых настольных компьютеров, например Predator, отмечает VideoCardz. Также интересно, что тестирование проводилось в операционной системе Windows 11, сборка 22000.132. Это самая свежая версия, доступная для бета тестирования.

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Тестовая платформа также включала видеокарту GeForce RTX 3080 и оперативную память, работающую на частоте 4400 МГц. Оценка графической производительности в DirectX 12 тесте BaseMark GPU 1.2 с пресетом High составила 17744 балла. Это приблизительно соответствует результатам GeForce RTX 3080 с другими процессорами. Первый попавшийся результат системы с Core i7-10700K выше, но в базе данных нет никакой подробной информации о конфигурации. Стоит отметить более ровный график частоты кадров у платформы с Core i7-10700K.