Intel Core i9-12900K в паре с GeForce RTX 3080 протестировали в Basemark
реклама
Система с будущим флагманом настольной линейки процессоров Alder Lake-S была протестирована в графическом бенчмарке BaseMark. Core i9-12900K работал в составе платформы Acer Z69H6-AM, название которой явно намекает на чипсет Z690. Это может быть материнская плата собственной разработки Acer для производительных игровых настольных компьютеров, например Predator, отмечает VideoCardz. Также интересно, что тестирование проводилось в операционной системе Windows 11, сборка 22000.132. Это самая свежая версия, доступная для бета тестирования.
Тестовая платформа также включала видеокарту GeForce RTX 3080 и оперативную память, работающую на частоте 4400 МГц. Оценка графической производительности в DirectX 12 тесте BaseMark GPU 1.2 с пресетом High составила 17744 балла. Это приблизительно соответствует результатам GeForce RTX 3080 с другими процессорами. Первый попавшийся результат системы с Core i7-10700K выше, но в базе данных нет никакой подробной информации о конфигурации. Стоит отметить более ровный график частоты кадров у платформы с Core i7-10700K.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила