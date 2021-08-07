3dfx Interactive не вернется — якобы официальная страница компании бесследно исчезла
Якобы официальная учетная запись знаменитой компании в Twitter пропала не оставив и следа. Начиналась история интересно, с анонса возвращения на рынок, возрождения линейки видеокарт Voodoo. В полноценное возвращение никто не верил, но были предположения о появлении обновленных ретро-видеокарт благодаря поддержке NVIDIA, которая 20 лет назад и приобрела 3dfx Interactive.
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Надежды исчезли, когда появилось сообщение о выкупе активов 3dfx неизвестной компанией Jansen Products — ни компании, ни данных о сделке найти никому не удалось. Официальное мероприятие, где должна была быть показана презентация компании, ограничилось публикацией наспех сделанных с ошибками слайдов в Twitter. И тут уже сомнений о фейковости 3dfx Interactive ни у кого не осталось.
Журналисты ресурса PCMag решили все-таки уточнить у компании NVIDIA, имеет ли она отношение к аккаунту 3dfx Interactive — ответ был отрицательный. Накануне 3dfx Interactive исчезла из Twitter, учетная запись была удалена.
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