Рекомендации по пиковому току процессоров Intel Alder Lake увеличились
реклама
Похоже, что следующее поколение настольных процессоров Intel Alder Lake будет еще более требовательно к питанию, чем процессоры предыдущих поколений. Такой вывод позволяют сделать опубликованные китайским ресурсом FCPOWERUP данные по пиковому и непрерывному току.
В опубликованной таблице сравниваются данные 10, 11 и 12-го поколений процессоров Intel с различными теплопакетами. Присутствуют данные и для теплопакета 165 Вт, который компания пока не использовала в своих продуктах, но, вероятно, держит в запасе. Рекомендации по току не изменились при переходе с Comet Lake на Rocket Lake, а вот для Alder Lake наблюдается увеличение, особенно по пиковым значениям.
Исходя из представленных данных, пиковая мощность для самых популярных моделей с теплопакетом 65 Вт увеличивается с 360 Вт до 462 Вт. Как отмечается, эти значения не имеют отношения к уровням энергопотребления PL1 и PL2, которые у Alder Lake должны остаться на уровне Rocket Lake. Приведенные значения относятся к пиковым уровням PL3 и PL4, продолжительность которых не превышает 10 мс, но эти уровни важны при выборе блока питания и при разгоне.
реклама
Со ссылкой на рекомендации FCPOWERUP отмечается, что блоки питания, для которых по правилам безопасности предел мощности не превышает 240 ВА, будут задействовать защиту по току при 30 А. Поэтому при подборе блока питания для перехода на Alder Lake необходимо учитывать дополнительные 50…100 Вт. Также желательно проверять максимальный ток для блоков питания с одной линией +12 В.
Источники: VideoCardz, Wccftech, Twitter @9550pro, FCPOWERUP в Weibo.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила