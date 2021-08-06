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Похоже, что следующее поколение настольных процессоров Intel Alder Lake будет еще более требовательно к питанию, чем процессоры предыдущих поколений. Такой вывод позволяют сделать опубликованные китайским ресурсом FCPOWERUP данные по пиковому и непрерывному току.

В опубликованной таблице сравниваются данные 10, 11 и 12-го поколений процессоров Intel с различными теплопакетами. Присутствуют данные и для теплопакета 165 Вт, который компания пока не использовала в своих продуктах, но, вероятно, держит в запасе. Рекомендации по току не изменились при переходе с Comet Lake на Rocket Lake, а вот для Alder Lake наблюдается увеличение, особенно по пиковым значениям.

Wccftech Данные: FCPOWERUP в Weibo анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Исходя из представленных данных, пиковая мощность для самых популярных моделей с теплопакетом 65 Вт увеличивается с 360 Вт до 462 Вт. Как отмечается, эти значения не имеют отношения к уровням энергопотребления PL1 и PL2, которые у Alder Lake должны остаться на уровне Rocket Lake. Приведенные значения относятся к пиковым уровням PL3 и PL4, продолжительность которых не превышает 10 мс, но эти уровни важны при выборе блока питания и при разгоне.

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Со ссылкой на рекомендации FCPOWERUP отмечается, что блоки питания, для которых по правилам безопасности предел мощности не превышает 240 ВА, будут задействовать защиту по току при 30 А. Поэтому при подборе блока питания для перехода на Alder Lake необходимо учитывать дополнительные 50…100 Вт. Также желательно проверять максимальный ток для блоков питания с одной линией +12 В.

Источники: VideoCardz, Wccftech, Twitter @9550pro, FCPOWERUP в Weibo.