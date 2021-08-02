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В плане однопользовательских игр Linux достаточно быстро прогрессирует, но, несмотря на усилия сообщества, некоторые проблемы все еще сохраняются, а онлайн игры, в подавляющем большинстве использующие античит-системы, остаются для пользователей Linux недоступными. Для любителей онлайн игр Windows, пожалуй, остается наиболее подходящей операционной системой.

Если отбросить онлайн-составляющую, Linux позволяет играть в большое количество проектов и здесь безусловно стоит отметить заслуги компании Valve, развивающей Proton для запуска Windows игр из Steam в Linux, проектов Lutris, Wine, компании Khronos Group с ее графическим кроссплатформенным API Vulkan, а также в целом работу сообщества Linux.

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Согласно исследованиям Valve, после появления Proton доля Linux пользователей Steam подскочила до 2%, отмечает TechPowerUp. Однако позже показатель упал и продолжительно держался на отметке около 0,8%. Данные исследования оборудования Steam в июле показывают, что доля Linux игроков снова достигла 1,0%. На это могло повлиять как развитие описанных выше программ и технологий, так и появление портативной игровой консоли Valve Steam Deck, которая поставляется с предустановленной операционной системой, основанной на Arch Linux.