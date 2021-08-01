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Каждое новое поколение процессоров AMD Ryzen позволяет достигнуть все более высоких частот шины Infinity Fabric с сохранением синхронного режима работы. В совокупности с большей частотой оперативной памяти это позволяет существенно повысить производительность платформы. Недавно оверклокеры K|NGP|N и Splave подогрели интерес к первой материнской плате компании EVGA для процессоров AMD AM4, которая смогла достичь частот FCLK 2300 и 2430 МГц. О новом рекорде китайского оверклокера под псевдонимом Takukou сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на информацию TecLab.

Takukou удалось разогнать FCLK процессора AMD Ryzen 3 5300G до 2500 МГц. В этом ему помогла материнская плата MSI MEG B550 Unify-X, комплект оперативной памяти от Colorful на базе чипов Samsung и конечно же жидкий азот. Оперативная память на частоте 5000 МГц работала при таймингах CL14 (14-14-13-28-40-1T). По ядрам Ryzen 3 5300G удалось разогнать до 5575 МГц. Тестирование в Geekbench 3 ожидаемо показало баллы выше, чем в предыдущих попытках: 8229 против 8190 в одноядерной и 32533 против 32000 в многоядерной производительности.