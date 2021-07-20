Материнская плата EVGA DARK X570 отметилась высоким разгоном шины Infinity Fabric
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Спустя долгое время компания EVGA возвращается к производству материнских плат AMD. Возвращение должно быть грандиозным, поэтому EVGA готовит свою лучшую плату из серии DARK на базе обновленного флагманского чипсета X570. Несколько тизеров DARK X570 компания уже публиковала, но технические возможности оставались в секрете до недавнего времени.
Известный оверклокер Винсент K|NGP|N Лючидо поделился на своей странице в Facebook результатами разгона AMD Ryzen 3 5300G. Процессор охлаждался жидким азотом и был разогнан до 5,5 ГГц по всем ядрам. Но, как известно, для процессоров Ryzen важна частота шины Infinity Fabric и оперативной памяти — в этом DARK X570 также показывает себя отлично.
Частоту FCLK удалось повысить до 2433 МГц в синхронном режиме, соответственно память при этом работала на частоте 4866 МГц с задержками CL14 (14-13-12-21-35-1T). И это далеко не предел для материнской платы, один из оверклокеров сообщил, что ему удалось достичь 2550 МГц по FCLK, но результат был нестабилен. Как отмечает Wccftech, стоимость платы будет высока, не менее $500. На прошлой неделе начались продажи Z590 DARK — версия платы для Intel стоит $600.
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