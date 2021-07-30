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Глава AMD недавно подтвердила, что в 2022 году компания представит новые графические решения на базе архитектуры RDNA3. Очевидно, что NVIDIA также готовит следующее поколение видеокарт для участия в новой борьбе за рынок. Инсайдеры сообщают о невероятном количестве исполнительных блоков в новых графических процессорах, их становится в два раза больше. Конечно, возникают вопросы об энергопотреблении таких монстров, на этот счет также появилась неофициальная информация, которую продолжает скрупулезно собирать ресурс 3DCenter.

Ориентируясь на данные @kopite7kimi и @Greymon55 немецкий ресурс говорит об энергопотреблении предполагаемого флагманского графического процессора NVIDIA AD102 в диапазоне от 420 до 450 Вт. Пока лишь предполагается, что это монолитный чип на базе архитектуры Ada Lovelace c 18432 ядрами CUDA и частотой 2,2 ГГц.

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У флагмана AMD аппетиты не меньше, тем более, что ему приписывают лидерство в будущей гонке производительности. Navi31 должен получить чиплетную конструкцию, по информации с форумов Beyond3D, его энергопотребление не должно превысить 500 Вт. Появились слухи и о совокупной площади всех чиплетов Navi31, она составит около 800 мм2, непосредственно графические чиплеты будут занимать до 650 мм2. Исходя из этих данных 3DCenter говорит об энергопотреблении от 450 до 480 Вт. В общей совокупности Navi31 должен содержать 15360 потоковых процессоров.