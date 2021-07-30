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В базе данных SteamDB появилась сборка для обзоров обновленной версии оригинальной Half-Life 2 и двух ее эпизодов, сообщает ресурс pcmrace. Сборник Half-Life 2: Remastered Collection весит 18,8 ГБ, включает Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1, Half-Life 2: Episode 2 и в скором времени должен быть анонсирован и выпущен в Steam.

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Главным создателем набора является моддер Филипп Виктор из Румынии, известный по Half-Life 2: Update — проекту, целью которого является обновление и переработка оригинальной Half-Life 2, выпущенной в 2004 году. Проект спонсировали компании NVIDIA, EVGA, ORIGIN PC и выпускался он с одобрения и при участии самой Valve — компания присутствует в списке разработчиков.

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Half-Life 2: Update освежил оригинальную игру, исправив ошибки и улучшив графику, была проведена работа над освещением, тенями, доработаны эффекты HDR, тумана, и это только малая толика изменений. Как отмечается на странице модификации в SteamDB, Valve не принимала участие в разработке модификации Half-Life 2: Remastered Collection, однако, возможно, оценивала проделанную работу.