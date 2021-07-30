Обновленная моддерами Half-Life 2 и ее эпизоды скоро появятся в Steam
В базе данных SteamDB появилась сборка для обзоров обновленной версии оригинальной Half-Life 2 и двух ее эпизодов, сообщает ресурс pcmrace. Сборник Half-Life 2: Remastered Collection весит 18,8 ГБ, включает Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1, Half-Life 2: Episode 2 и в скором времени должен быть анонсирован и выпущен в Steam.
реклама
Главным создателем набора является моддер Филипп Виктор из Румынии, известный по Half-Life 2: Update — проекту, целью которого является обновление и переработка оригинальной Half-Life 2, выпущенной в 2004 году. Проект спонсировали компании NVIDIA, EVGA, ORIGIN PC и выпускался он с одобрения и при участии самой Valve — компания присутствует в списке разработчиков.
Half-Life 2: Update освежил оригинальную игру, исправив ошибки и улучшив графику, была проведена работа над освещением, тенями, доработаны эффекты HDR, тумана, и это только малая толика изменений. Как отмечается на странице модификации в SteamDB, Valve не принимала участие в разработке модификации Half-Life 2: Remastered Collection, однако, возможно, оценивала проделанную работу.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила