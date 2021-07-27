Альтернативные чипы и модификация прошивки помогли Tesla устоять в условиях дефицита
Глобальный дефицит чипов ударил по множеству отраслей, среди которых и автомобилестроение. В современных автомобилях используется множество датчиков, контроллеров и прочей электроники, а в электромобилях, распространение которых ускоряется с каждым днем, электронных компонентов еще больше. Дефицит не обошел и всем известную компанию Tesla, которая испытывает проблемы из-за отсутствия некоторых модулей.
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Как сообщает The Verge со ссылкой на комментарии Илона Маска к финансовому отчету Tesla, компания столкнулась с дефицитом модулей, контролирующих подушки безопасности и ремни безопасности. Выйти из сложившейся ситуации без остановок производства удалось за счет быстрого поиска альтернативных модулей и адаптации прошивки систем электромобилей под них. «Мы смогли заменить чипы на альтернативные, а затем написать прошивку в течение нескольких недель», — сказал Маск.
Благодаря этому решению производитель смог поставить 200000 электромобилей за прошедший квартал, более того, доход от автомобильной промышленности Tesla превысил $10 млрд, это на 97% больше результатов за тот же период прошлого года в соответствии с отчетом компании, чистая прибыль впервые превысила $1,1 млрд. В сложившихся условиях это можно считать большим успехом, но дальнейшее развитие компании зависит от нормализации поставок микросхем.
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