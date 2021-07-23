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Скоростные накопители и технологии сжатия данных — одни из ключевых особенностей игровых консолей нового поколения. Скорость чтения несжатых данных в PlayStation 5 составляет около 5,5 ГБ/с, а с технологией компрессии Kraken — до 9 ГБ/с. Эти же показатели для Xbox Series X соответствуют 2,4 ГБ/с и 4,8 ГБ/с, в последнем случае используется технология BCPack. Преимущество PlayStation 5 подтверждается скоростью загрузки игр, хорошим примером является Resident Evil Village.

Однако преимущество PlayStation 5 наблюдается не везде. По этому поводу комментарии ресурсу GamingBolt дала соучредитель Invader Studios Мишель Джаннон: «текущим узким местом является почти всегда перекрестный характер продуктов … и сама концепция мультиплатформенности … только эксклюзивные игры для одной платформы в полной мере будут использовать новые технологии». Тут ярким примером выступает эксклюзив PlayStation 5 — игра Ratchet & Clank: Rift Apart, где перемещение между уровнями происходит всего за пару секунд.

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Другими словами, поддерживая разношерстные платформы текущего поколения разработчики зачастую ищут компромисс, который будет одинаково хорошо работать везде, но это нивелирует сильные стороны платформ. Только эксклюзивные игры для PlayStation 5 или дополнительные усилия для оптимизации смогут задействовать весь потенциал SSD консоли Sony, который, по мнению Мишель Джаннон, «имеет явное преимущество».