Мультиплатформенность игр может ограничивать преимущества разных игровых консолей
Скоростные накопители и технологии сжатия данных — одни из ключевых особенностей игровых консолей нового поколения. Скорость чтения несжатых данных в PlayStation 5 составляет около 5,5 ГБ/с, а с технологией компрессии Kraken — до 9 ГБ/с. Эти же показатели для Xbox Series X соответствуют 2,4 ГБ/с и 4,8 ГБ/с, в последнем случае используется технология BCPack. Преимущество PlayStation 5 подтверждается скоростью загрузки игр, хорошим примером является Resident Evil Village.
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Однако преимущество PlayStation 5 наблюдается не везде. По этому поводу комментарии ресурсу GamingBolt дала соучредитель Invader Studios Мишель Джаннон: «текущим узким местом является почти всегда перекрестный характер продуктов … и сама концепция мультиплатформенности … только эксклюзивные игры для одной платформы в полной мере будут использовать новые технологии». Тут ярким примером выступает эксклюзив PlayStation 5 — игра Ratchet & Clank: Rift Apart, где перемещение между уровнями происходит всего за пару секунд.
Другими словами, поддерживая разношерстные платформы текущего поколения разработчики зачастую ищут компромисс, который будет одинаково хорошо работать везде, но это нивелирует сильные стороны платформ. Только эксклюзивные игры для PlayStation 5 или дополнительные усилия для оптимизации смогут задействовать весь потенциал SSD консоли Sony, который, по мнению Мишель Джаннон, «имеет явное преимущество».
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