Биткоин сыграет большую роль в будущем Twitter
Генеральный директор Twitter Джек Дорси является сторонником биткоина, считая, что эта криптовалюта должна стать главной интернет валютой. Дорси является одним из основателей платежной компании Square, поддерживающей платежи в криптовалюте. К слову, платежная компания недавно стала обладательницей контрольного пакета акций музыкальной платформы TIDAL рэп-исполнителя Jay-Z и планирует развивать ее с помощью блокчейн-технологий. Также Дорси и Jay-Z являются создателями фонда финансирования развития биткоина и инвестировали в него более 23 млн. долларов.
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По сообщению TechCrunch, Джек Дорси подтвердил инвесторам планы сделать биткоин неотъемлемой частью будущего Twitter, кроме криптовалюты, развитие платформы будет связано с децентрализацией и искусственным интеллектом. Криптовалюта может быть интегрирована в уже существующие и будущие продукты и услуги платформы микроблогов. Алекс Верпин, журналист The Hollywood Reporter, процитировал несколько заявлений Дорси, в которых глава Twitter акцентирует внимание на том, что биткоин является лучшим кандидатом на роль «коренной валюты» интернета и позволит людям и компаниям свободно торговать в любой точке планеты.
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