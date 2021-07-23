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Компания Puget Systems опубликовала отчет о распределении продаж между системами на базе процессоров AMD и Intel за июнь этого года. Puget Systems достаточно известная американская компания, занимающаяся сборкой и продажами рабочих станций. Отчет позволяет очередной раз лицезреть доминирующее положение AMD в этом сегменте.

В прошлом отчете Puget Systems за февраль доля проданных систем на базе процессоров AMD составляла 59%, в июне ситуация практически не изменилась — AMD лидирует с 60% долей. Также компания поделилась статистикой рекомендаций для клиентов. Рекомендации Puget Systems основаны на всеобъемлющем тестировании систем во множестве специализированных пакетов, работа с графикой, CAD/CAM и многие другие приложения используются для комплексной оценки систем.

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Puget Systems рекомендует системы на базе AMD для 32 рабочих сценариев, Intel — только для 22. Как отмечается в отчете, это соответствует соотношению продаж этих систем, при этом AMD доминирует в создании контента, а Intel востребованы в задачах, где используются инструкции AVX512, например в научных расчетах.