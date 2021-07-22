Илон Маск рассказал о биткоинах у SpaceX и об идее разместить биткоин-узел на спутниках Starlink
Одним из самых резонансных событий этого года в мире криптовалют стало заявление компании Tesla о покупке биткоинов и прямом приеме платежей этой криптовалютой. В скором времени Илон Маск сообщил, что в связи с пагубным воздействием на окружающую среду, платежи биткоинами приниматься не будут. При этом глава Tesla многократно заявлял, что остается сторонником криптовалют, он принимал активное участие в обсуждении «зеленого» будущего биткоина.
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Многих интересовала дальнейшая связь Илона Маска и его компаний с криптовалютой, некоторые детали этого специалист раскрыл на недавнем онлайн-мероприятии The B Word. Маск дал понять, что готов возобновить прием биткоинов, но только тогда, когда процент использования возобновляемых источников энергии в сети превысит 50% и при этом будет наблюдаться четкая тенденция увеличения доли возобновляемой энергетики.
Позже специалист отметил, что Tesla использует в производстве энергию ветра и солнца для выравнивания нагрузки в сети, в совокупности с системой накопления эти источники могут покрыть базовую нагрузку от майнинга биткоинов. Также Маск подтвердил, что биткоинами владеет не только Tesla, но и SpaceX — ранее это было неизвестно. Кроме того, в компании даже обсуждалась идея размещения биткоин узла на спутниках Starlink.
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