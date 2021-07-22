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Следующее поколение графических ускорителей AMD на базе третьей итерации архитектуры RDNA может появиться в 2022 году. Информация об особенностях и возможных спецификациях уже начинает появляться в сети. Сегодня один из информаторов с уверенностью сообщил, что фотошаблон младшего графического процессора Navi33 отправится на производство в 4 квартале этого года. Также появилась новая информация о конфигурации старшего графического процессора Navi31, которая ставит под сомнение предыдущие предположения.

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Ранее предполагалось, что Navi31 будет иметь дизайн с двумя чипами, каждый из которых получит по 80 вычислительных блоков. Звучало это слишком хорошо — две Radeon RX 6900 XT в одной видеокарте. В своем сообщении @KittyYYuko говорит конфигурации 6x10, вероятно, подразумевая количество блоков Shader Engine и Workgroup Processor в каждом из них. Это значит, что количество вычислительных блоков в Navi31 будет равно 120, а потоковых процессоров 7680, если конфигурация графического процессора останется прежней. Будет ли все-таки использоваться чиплетный дизайн, энтузиаст не уточнил, теперь в этом есть сомнения.