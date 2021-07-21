Игроки New World жалуются на выход из строя видеокарт GeForce RTX 3090
реклама
После выпуска видеокарт GeForce RTX 30-серии в сети периодически появлялись новости о технических проблемах, которые были не единичны, а затрагивали многих пользователей. Связаны они были со скачками мощности флагманских видеокарт и нагревом, некоторые пользователи сталкивались с серьезными проблемами — выходом из строя видеокарты вместе с блоком питания. Казалось, что ситуация наладилась, NVIDIA выпускала обновления, регулирующие пиковые частоты, некоторые производители также вносили корректировки в свое ПО. Однако проблема снова всплыла в бета версии MMORPG New World от Amazon.
Как сообщил ресурс Windows Central, с проблемами сталкиваются в основном владельцы GeForce RTX 3090. Наблюдается перегрев, опасные скачки мощности, некоторые видеокарты выходят из строя. Как отмечает VideoCardz, в главном меню игры частота кадров не заблокирована, что и может быть причиной такого поведения видеокарт, но пока это только одно из предположений. Точно можно сказать лишь то, что владельцам GeForce RTX 3090 в игру пока лучше не заходить, либо делать это с осторожностью, возможно, поможет заблаговременное снижение частот и мощности.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила