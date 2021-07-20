Ускорение загрузки игр с DirectStorage будет доступно в Windows 10
После презентации Windows 11 компания Microsoft уточнила, что программный интерфейс DirectStorage будет эксклюзивом новой операционной системы. Удивление это не вызвало, поскольку новые возможности для любителей игр обычно появляются только в новой версии ОС, что подталкивает геймеров к быстрейшей миграции.
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Но все-таки DirectStorage будет доступен в Windows 10, об этом компания сообщила вчера, выпустив предварительную версию нового API. Объясняется это стремлением сделать DirectStorage доступным для как можно большей аудитории. Технология не потребует самой современной сборки Windows 10, будет достаточно версии 1909. Однако Windows 11 будет обладать преимуществом при работе с DirectStorage, поскольку новая версия ОС получила обновленный стек хранения данных — систему, включающую множество компонентов, среди которых драйвер файловой системы, контроллер и сам накопитель.
Microsoft подчеркивает, что DirectStorage освободит приложения от индивидуального управления запросами ввода-вывода и перенесет декомпрессию данных на графический ускоритель, обеспечивая ускорение загрузки игр.
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