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Адаптированная для Китая мобильная версия игры PUBG, получившая региональное название Game for Peace, недавно обзавелась трейлером, главными героями которого стали электромобили Tesla. Над трейлером работал 3D-художник @NutT4y в сотрудничестве с Tesla China и Tencent Games, а его главными героями являются Tesla Cybertruck и Roadster следующего поколения, детально воссозданные с INFINI. Трейлер оказался настолько хорошим, что его одобрил даже сам Илон Маск.

Работа выглядит действительно отлично, трейлер получился достаточно интересным и динамичным. По сюжету, в 2050 году Tesla Roadster, находящаяся на орбите Марса, принимает сигнал бедствия из прошлого и вместе с Cybertruck, бороздящим просторы красной планеты, отправляется в прошлое для устранения угрозы, вероятно, на Земле.

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В трейлере электромобили ловко расправляются с роботами и прочими супостатами. В фантазиях автора Cybertruck и Roadster могут летать в космосе, не сгорают в атмосфере, выдерживают любые атаки, и это только часть их суперспособностей.