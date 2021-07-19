Более 170000 рублей просят китайские торговцы за процессор Core i9-12900K и материнскую плату B660
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Компьютерные энтузиасты в Китае снова заблаговременно получают доступ к новинкам. Чуть ли не за пол года до официального анонса на местных торговых площадках продавали инженерные образцы процессоров Ryzen 5000G, а сейчас уже можно стать обладателем флагманского процессора Alder Lake-S с новейшей гетерогенной архитектурой, хотя выход первых процессоров Intel 12-го поколения ожидается только в четвертом квартале этого года.
Известный коллекционер @yuuki_ans вещает со своей страницы в Twitter о появлении в сети объявлений о продаже квалификационных образцов флагманского Core i9-12900K и материнских плат на базе чипсета B660. Цены серьезные, за процессор просят вплоть до 8100 китайских юаней, а за материнскую плату до 7400, таким образом, более 170 тысяч рублей потребуется потратить на приобретение этого комплекта. Несмотря на цену, судя по последнему сообщению энтузиаста, первые комплекты уже раскупили, а значит в скором времени могут появиться и первые неофициальные тесты.
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