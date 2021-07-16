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Известный инсайдер Moore’s Law is Dead в очередном видео-выпуске на своем YouTube канале раскрыл дату дебюта высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper. По представленной информации, новые модели на базе архитектуры Zen3 дебютируют в ноябре этого года, что отменяет предыдущую информацию о появлении Threadripper 5000 в начале осени.

Pixabay Автор оригинального фото Paul Diaconu реклама

В семействе HEDT процессоров под кодовым названием Chagal флагманская модель AMD Ryzen Threadripper 5990X будет иметь 64 ядра, как и флагман текущей линейки 3990X. Нет изменений в подсистеме памяти, а также количестве линий PCIE — процессоры обеспечат поддержку 4-канальной DDR4-3200 и 64 линии.

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Но AMD готовит и более интересные варианты Threadripper. Во-первых, по информации Moore’s Law is Dead, PRO версия AMD Ryzen Threadripper 5000 запланирована на январь 2022 года. Эти процессоры будут поддерживать уже 8-канальную память и до 128 линий PCIE. Во-вторых, AMD планирует применить трехмерную компоновку X3D для надстройки кэша L3 поверх вычислительного чиплета — этот вариант может появиться во второй половине 2022 года.

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