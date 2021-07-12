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Вчера миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил суборбитальный космический полет на космоплане VSS Unity собственной компании Virgin Galactic. Благодаря Virgin Galactic и другим организациям в ближайшем будущем коммерческие полеты в Космос станут доступнее, правда только для очень богатых людей, ведь стоимость билета составляет около $250000 — нешуточная сумма ради нескольких минут невесомости.

Перед полетом Ричарда Брэнсона посетил Илон Маск и, как стало известно из интервью основателя Virgin Galactic изданию The Sunday Times, Маск теперь и сам хочет отправиться к границе космоса на VSS Unity — об этом передает ресурс Neowin. Странно, что Илон Маск будучи владельцем SpaceX пользуется услугами другой компании для космического полета. С другой стороны, это можно расценивать как взаимную рекламу, сначала Маск воспользуется услугами Virgin Galactic, а потом и Брэнсон повторит полет уже на корабле Маска: «Илон мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей».

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Также заявление Илона Маска можно считать дополнительной поддержкой Virgin Galactic, которая подверглась некоторой критике со стороны Blue Origin Джеффа Безоса. Вчера об этом уже упоминалось, но стоит напомнить, что космоплан VSS Unity достиг высоты 86 км, а границей космоса в подавляющем большинстве случаев считается высота 100 км.