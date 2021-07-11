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Миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый космический полет на космоплане VSS Unity

Основатель Virgin Galactic успешно пересек границу Космоса и вернулся на Землю.
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Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон вместе с пятью членами экипажа совершил испытательный полет на суборбитальном ракетном космоплане SpaceShipTwo, также известном под названием VSS Unity. Это был четвертый испытательный полет VSS Unity и первый для 70-летнего бизнесмена, а также важное достижение для Virgin Galactic и в целом для индустрии коммерческих полетов в Космос, которые могут стать реальностью в обозримом будущем.

Источник: YouTube Virgin Galactic

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VSS Unity поднялся на высоту около 45…50 тысяч футов (около 15 км) благодаря двухфюзеляжному самолету VMS Eve (White Knight Two). После этого произошла отстыковка и запуск ракетного двигателя VSS Unity. Космоплан достиг высоты 282 тысяч футов (86 км), где задержался на несколько минут и подарил экипажу незабываемые ощущения от невесомости, как сказал Ричард Брэнсон во время трансляции: «Это опыт на всю жизнь». Далее VSS Unity спланировал обратно на Землю и приземлился на космодроме Америка в Нью-Мексико. Полет транслировался Virgin Galactic на YouTube.

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За полетом наблюдал Илон Маск, который лично посетил Ричарда Брэнсона за несколько часов до начала приготовлений. Брэнсон отметил это в Twitter, опубликовав совместную фотографию и поделившись своими ощущениями: «Чувствую себя хорошо, чувствую возбуждение, чувствую себя готовым».

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Blue Origin, которую возглавляет Джефф Безос, отметила, что Брэнсон не преодолел линию Кармана, высоту в 100 км, которая считается началом Космоса: «Только 4% мира признают нижнюю границу в 80 км или 50 миль как начало космоса». Странно, но у ВВС США за границу Космоса принята высота 80 км, а у аэрокосмического агентства NASA — 100 км. Безос как раз таки планирует преодолеть отметку в 100 км уже 20 июля.

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Они разработчики а не изготовители все делается в мире руками тсмс им чертежи архитектур сливают и те платы печатают
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Ну хрень же. На несколько минут посидеть в самолетике поглазеть на почти космос из крошечного окошка. При этом, вероятно, нормально так рискую, что это ракета под задницей взорвется. К слову, если бы ...
Миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый космический полет на космоплане VSS Unity
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