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Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон вместе с пятью членами экипажа совершил испытательный полет на суборбитальном ракетном космоплане SpaceShipTwo, также известном под названием VSS Unity. Это был четвертый испытательный полет VSS Unity и первый для 70-летнего бизнесмена, а также важное достижение для Virgin Galactic и в целом для индустрии коммерческих полетов в Космос, которые могут стать реальностью в обозримом будущем.

VSS Unity поднялся на высоту около 45…50 тысяч футов (около 15 км) благодаря двухфюзеляжному самолету VMS Eve (White Knight Two). После этого произошла отстыковка и запуск ракетного двигателя VSS Unity. Космоплан достиг высоты 282 тысяч футов (86 км), где задержался на несколько минут и подарил экипажу незабываемые ощущения от невесомости, как сказал Ричард Брэнсон во время трансляции: «Это опыт на всю жизнь». Далее VSS Unity спланировал обратно на Землю и приземлился на космодроме Америка в Нью-Мексико. Полет транслировался Virgin Galactic на YouTube.

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За полетом наблюдал Илон Маск, который лично посетил Ричарда Брэнсона за несколько часов до начала приготовлений. Брэнсон отметил это в Twitter, опубликовав совместную фотографию и поделившись своими ощущениями: «Чувствую себя хорошо, чувствую возбуждение, чувствую себя готовым».

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Blue Origin, которую возглавляет Джефф Безос, отметила, что Брэнсон не преодолел линию Кармана, высоту в 100 км, которая считается началом Космоса: «Только 4% мира признают нижнюю границу в 80 км или 50 миль как начало космоса». Странно, но у ВВС США за границу Космоса принята высота 80 км, а у аэрокосмического агентства NASA — 100 км. Безос как раз таки планирует преодолеть отметку в 100 км уже 20 июля.