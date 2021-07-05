MSI расширила ассортимент продукции твердотельными NVMe накопителями SPATIUM
Компания MSI расширила ассортимент своей продукции линейкой твердотельных накопителей SPATIUM. Это NVMe модели в форм-факторе M.2 2280, которые разделены на три серии: M480, M470 и M370. Все накопители оснащены SLC-кэшем, а модели 400-серии получили еще и DRAM.
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M480 — это флагманские модели объемом от 500 ГБ до 2 ТБ. Линейные скорости достигают 7000 и 6850 МБ/с для чтения и записи соответственно. M470 — модели попроще, максимальные заявленные скорости уже 5000 и 4400 МБ/с. Ассортимент моделей M470 также несколько скромнее и представлен только вариантами на 1 и 2 ТБ. Серии 480 и 470 поддерживают интерфейс PCIe 4-го поколения, а вот протокол NVMe версии 1.4 только 480, остальные модели довольствуются NVMe 1.3. Что касается серии M370, то это самые доступные PCIe 3.0 модели в вариантах объемом от 256 ГБ до 2 ТБ. В данном случае скоростные характеристики не превышают 2400 и 1850 МБ/с.
Компания сообщает о применении 3D NAND памяти высокой плотности, но не уточняет ее тип, говоря о компромиссе между производительностью и долговечностью, информации о контроллерах также пока нет, срок гарантии — 5 лет.
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