Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Один символ в имени Wi-Fi сети нарушает работу устройств на базе iOS

Специалисты обнаружили баг, который приводит к нарушению работоспособности сетевых функций. Нельзя подключаться к Wi-Fi сетям с определенным символом в имени.
[ ] для раздела Блоги
1
! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Объединение Secret Club и его руководитель, исследователь безопасности Карл Шоу, сообщили о достаточно серьезной уязвимости в операционной системе iOS. По представленной в Twitter специалиста информации, подключение iPhone к Wi-Fi сетям с сочетанием определенных символов в имени вызывает сбой в сетевом стеке iOS и приводит к неработоспособности сетевых функций, в том числе Wi-Fi.

Оригинальное изображение Ricardo_Duque, Pixabay

реклама

 

Пользователям ни в коем случае нельзя подключаться к точкам доступа с именами, содержащими символ %. По одной из версий, нарушение работоспособности сетевых функций iPhone может произойти даже без подключения к точке доступа, достаточно просто оказаться в зоне ее действия, подчеркивает ресурс The Verge, также обращая внимание на мнение специалистов ресурса 9to5Mac об этой проблеме.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Символ % используется в языках программирования для форматирования переменных, возможно, внутри iOS символ % не фильтруется, поэтому такие имена нарушают работу каких-то внутренних библиотек операционной системы, вызывая в ряде случаев переполнение памяти. Это приводит к активации механизмов защиты и отключению Wi-Fi. Чтобы вернуть работоспособность Wi-Fi, потребуется сделать полный сброс настроек сети, о чем подробнее рассказывают специалисты 9to5Mac.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple iphone ipad ios
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
11
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
8
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
31
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
5
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
24

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 31
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 31
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты продолжат дешеветь в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приближается к рекомендованной NVIDIA
109
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
88
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
89
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
64
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
88
Xiaomi MI MIX 4 станет самым дорогим смартфоном компании
19
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
5
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
144
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
40
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
19
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
31
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
88
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
55
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
19
NVIDIA vs AMD – 8 поколений флагманов на одном графике в тестах производительности от Wccftech
83
Японцам удалось изучить модули DDR5 вблизи
17
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
17
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
28
Пользователи iPhone 12 недовольны рекламным роликом о водонепроницаемости
11
Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
9

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
54
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
64
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
11
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
8
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
12

Сейчас обсуждают

Александр Вишневецкий
17:40
Надо добавить на месте 'упоротых' украинских пользователей, они везде свое рыло суют в игры в футбол, меньше на придурков внимания надо обращать.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
X-Hunter777
17:38
<прогонялась пару часов в стресс тесте аида> Одновременно в ОССТ и бублике прогоните часа 2-3 с полной нагрузкой, уверенности сильно поубавится
Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
ахахах
17:38
там уже другие страны потихоньку начали пограничные пункты устанавливать на территории Украины,походу скоро резать её начнут там
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
Эдуард Левин
17:37
Мораль тут одна-"дело не в том, что мы не ебем, а дело в том, что нам не дают"
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
Renegade1979
17:37
Освобождение Йульки было одним из условий подписания торговой ассоциации с ЕС. Потому и отпустили, разумеется, даже если и села за превышение полномочий. Януковощ не только не хотел выпускать Йульку, ...
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
Владимир Расчубкин
17:36
Ребята, следите за руками. Здесь старая история про овец, которых запустили в дом, а потом выпустили.
Наценка на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 упала в четыре раза за полтора месяца
RadeoForce
17:35
Во что из этого можно поиграть не проблевавшись? Пипец, закончится Days Gone, и походу до Far Cry 6 и играть будет не во что. Печальный год
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
Опричник
17:34
Bill тут не при чём. Это индус Сатья Наделла майкрософтом руководит. Недаром же - индусский код.
Для отказа от панели управления Microsoft переносит все больше настроек в новый интерфейс Windows 11
Evgeniy Som
17:33
Покажи свою фотку с рожей упырок ты наш )))
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
X-Hunter777
17:33
<Не нужно лазить на порно сайты> на недоверенные, так правильнее ;-)
Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем