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Объединение Secret Club и его руководитель, исследователь безопасности Карл Шоу, сообщили о достаточно серьезной уязвимости в операционной системе iOS. По представленной в Twitter специалиста информации, подключение iPhone к Wi-Fi сетям с сочетанием определенных символов в имени вызывает сбой в сетевом стеке iOS и приводит к неработоспособности сетевых функций, в том числе Wi-Fi.

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Пользователям ни в коем случае нельзя подключаться к точкам доступа с именами, содержащими символ %. По одной из версий, нарушение работоспособности сетевых функций iPhone может произойти даже без подключения к точке доступа, достаточно просто оказаться в зоне ее действия, подчеркивает ресурс The Verge, также обращая внимание на мнение специалистов ресурса 9to5Mac об этой проблеме.

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Символ % используется в языках программирования для форматирования переменных, возможно, внутри iOS символ % не фильтруется, поэтому такие имена нарушают работу каких-то внутренних библиотек операционной системы, вызывая в ряде случаев переполнение памяти. Это приводит к активации механизмов защиты и отключению Wi-Fi. Чтобы вернуть работоспособность Wi-Fi, потребуется сделать полный сброс настроек сети, о чем подробнее рассказывают специалисты 9to5Mac.