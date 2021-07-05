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На смену текущему флагманскому чипсету Snapdragon 888 компания Qualcomm уже разрабатывает новый — Snapdragon 895 на базе 4-нм техпроцесса. По слухам, он будет представлен до конца этого года, а среди первых смартфонов на его основе станет модель от компании Realme.

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Как обычно, некоторый интерес вызывает выбор подрядчика для производства, этой информацией поделился достаточно надежный инсайдер Ice universe в своем Twitter. По данным Ice universe, производством Snapdragon 895 займется Samsung, но уже во второй половине 2022 года, Qualcomm представит улучшенную plus-версию чипсета и она уже будет производиться TSMC.

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Gizmochina напоминает, что 895 версии Snapdragon в технической документации присвоен номер SM8450. SoC должна быть оснащена процессором на базе ядер Kryo 760, графическим ускорителем Adreno 730, за обработку фото будет отвечать Spectra 680, а за связь — 5G модем Snapdragon X65. Также ресурс подчеркивает, что Qualcomm не откажется от производства 5-нм чипсетов Snapdragon и мы еще увидим новые модели 700 и 800-серии на базе этого техпроцесса.